Milli Mücadeleye karşı çıkan gazeteler! Hangi gazeteler Milli Mücadeleye karşı çıkmıştı? Milli Mücadeleye karşı gazeteler hangileri?

Milli Mücadeleye karşı gazeteler merak ediliyor. Millî Mücadele, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Mîsâk-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. Bu dönemde Milli Mücadeleye destek veren ve destek vermeyen gazeteler olmuştur. Peki, Milli Mücadeleye karşı çıkan gazeteler! Hangi gazeteler Milli Mücadeleye karşı çıkmıştı? Milli Mücadeleye karşı gazeteler hakkında bilgiler haberimizde..

MİLLİ MÜCADELEYE KARŞI ÇIKAN GAZETELER

Alemdar

Peyam-ı Sabah

Ferda Gazetesi

Adana Postası

İrşad

Selamet

Zafer

Kürsü-i Millet Gazetesi

Alemdar: 1909-1922 tarihleri arasında çıkmış olup günlük olarak yayınlanmıştır. Zaman zaman sıkıyönetim tarafından kapatılan Alemdar, Takvimli Gazete, Tesrih adları ile de yayınlanmıştır. Millî Mücadele'ye bütün gücü ile karşı çıkan Alemdar, ülkenin kurtuluşu için İngiltere'nin yardımının zorunlu olduğunu ısrarla savunmuş, özellikle bu tür yazılar, başyazarı Refi Cevad (Ulunay) tarafından yazılmıştır. Peyam-ı Sabah: Kasım 1913-Kasım 1922 tarihleri arasında çıkmış olup Sabah ve Peyam gazetelerinin birleşmesinden bu gazete doğmuştur. Başyazarı, Ali Kemal'dir. Günlük olarak yayınlanan gazetenin Millî Mücadele'ye aleyhtar yazılarının çoğunluğu başyazarı Ali Kemal tarafından kaleme alınmıştır. Kuva-yı Milliye Hareketi'ni "Cinnet" olarak niteleyen Peyam-ı Sabah, Türkiye'nin geleceği için İngiltere ile siyasi diyalog kurulmasını ve sorunların bu yolla çözümünü önermiştir. Tam bir İngiliz teslimiyetçiliği söz konusu olmuştur. İstanbul'da Alemdar ve Peyam-ı Sabah'tan ayrı olarak Millî Mücadele'ye karşı olan gazete ve dergiler arasında Türkçe İstanbul ve Aydede'yi görmekteyiz. Türkçe İstanbul, Aralık 1918'den itibaren Said Molla tarafından günlük olarak çıkarılmıştır. Said Molla aynı zamanda İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin kurucularındandır. Gazete, 1921 yılında kapanmıştır. Refik Halid (Karay) tarafından yayınlanan Aydede, Millî Mücadele'ye karşı yayınları ile dikkati çekmiştir. Aralık 1919-Mayıs 1921 arasında Millî Mücadele'ye karşı olan bir diğer dergiyi, Ümit Dergisi'ni Tarık Mümtaz (Göktepe) yayınlamıştır.

Adana'da, Ali İlmi tarafından 1918-1922 yılları arasında haftada iki kez çıkarılmış olan Ferda Gazetesi, Millî Mücadele'ye karşı olmuş, Fransızların maddi-manevi desteğini görmüştür. Yine Adana'da 1919–1922 yılları arasında yayınlanmış olan Adana Postası da Milli Mücadele'nin aleyhinde idi ve işgalci Fransızlarla işbirliği yapmıştı. Millî Mücadele karşıtı gazetelerden birisi de Balıkesir'de yayınlanan İrşad ile Trabzon'da çıkarılmış olan Selamet Gazeteleri idi. İrşad ve Selamet Gazetelerini Ömer Feyzi yayınlamıştır. İrşat 1920 Ağustos ortalarından Balıkesir'in işgalden kurtuluşuna kadar geçen sürede yayınlanmıştır. Selamet Gazetesi ise 1918'den itibaren çıkmış ve 1919 yılı boyunca yayınlanmıştır. Millî Mücadele'ye karşı olan, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı tutan, destekleyen gazetelerden birisi de Kastamonu'da 1919 Haziranına değin çıkmış olan Zafer idi. Mudurnu'da çıkmış olan Kürsü-i Millet Gazetesi de Milli Mücadele'ye taraftar değildi.

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