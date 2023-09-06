Milli maça Passolig gerekli mi? Türkiye maçına bilet almak için Passolig gerekiyor mu?

Lig maçlarına bilet satın almak için gerek duyulan Passolig Türkiye A Milli Takım maçları için de gerekli mi değil mi futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Milli maça Passolig gerekli mi? Türkiye maçı için Passolig gerekli mi?

Milli maça Passolig gerekli mi? Lig maçlarına bilet satın almak için gerek duyulan Passolig Türkiye A Milli Takım maçları için de gerekli mi değil mi futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Milli maça Passolig gerekli mi? Türkiye maçı için Passolig gerekli mi? Detaylar!

MİLLİ MAÇA BİLET ALMAK İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ?

Türkiye'nin Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi."