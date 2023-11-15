Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında sahaya çıkacak. Peki, Milli maçlar ne zaman? Kasım 2023 milli maç programı ne?

Milli maçlar ne zaman? Kasım 2023 milli maç programı ne?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Futbol severlerin büyük merakla araştırdığı karşılaşma ile ilgili soruların yanıtları araştırılırken milli maçlar ne zaman ve Kasım 2023 milli maç programı ne merak edildi.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Millî Takımımız, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile oynayacağı özel maçın ve 21 Kasım'da Cardiff'te Galler ile oynayacağı EURO 2024 Eleme karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

İki farklı gruba ayrılan futbolcular, video/analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları yaptı. 14 oyuncudan oluşan ilk grup saat 15.45'te antrenmana başlarken, 15 futbolcunun yer aldığı ikinci grup ise saat 17.00'de idman sahasına çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı, son bölümde ise bitiricilik üzerine çalışmalar yapıldı.

Almanya Türkiye: 18 Kasım

Galler Türkiye: 21 Kasım