Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Milli maçlar ne zaman? Ekim 2023 milli maç programı ne?

Milli maçlar ne zaman? Ekim 2023 milli maç programı ne?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Futbol severlerin büyük merakla araştırdığı karşılaşma ile ilgili soruların yanıtları araştırılırken milli maçlar ne zaman ve Ekim 2023 milli maç programı ne merak edildi.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Hırvatistan Türkiye maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

Hırvatistan - 10

Türkiye - 10

Ermenistan - 7

Galler - 7

Letonya - 0

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Letonya ile oynayaacak