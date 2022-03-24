Milli maçı hangi kanal veriyor? PORTEKİZ - TÜRKİYE maçı hangi kanal verecek? Maç şifreli mi, şifresiz mi?

Milli maçı hangi kanal veriyor? A Milliler Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final mücadelesinde bu akşam saat 21.45'te Portekiz ile karşılaşacak. Maç saati yaklaştıkça Milli maçı hangi kanal veriyor? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanal verecek? Maç şifreli mi, şifresiz mi? Milli maçı hangi kanal verecek? soruları merak ediliyor. İşte yanıtı...

MİLLİ MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR?

Portekiz - Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'te başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

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