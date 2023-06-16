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Milli maç saat kaçta? TÜRKİYE-LETONYA MAÇI! Milli maç kaçta başlayacak?

Milli maç saat kaçta? TÜRKİYE-LETONYA MAÇI! Milli maç kaçta başlayacak?

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Bu akşam A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2024 elemeleri mücadelesi öncesi Milli maç saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Peki Milli maç saat kaçta? Milli maç kaçta başlayacak?

Milli maç saat kaçta? Bu akşam A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2024 elemeleri mücadelesi öncesi Milli maç saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Peki Milli maç saat kaçta? Milli maç kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Milli maç saat 21.45'te başlayacak.

Milli maç bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

Milli maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç Riga'da, Daugavas Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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