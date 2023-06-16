Milli maç saat kaçta? TÜRKİYE-LETONYA MAÇI! Milli maç kaçta başlayacak?

Bu akşam A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2024 elemeleri mücadelesi öncesi Milli maç saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Peki Milli maç saat kaçta? Milli maç kaçta başlayacak?