Milli maç saat kaçta? 24 Mart Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? - Haberler

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Milli maç saat kaçta? 24 Mart Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

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Milli maç saat kaçta? 24 Mart Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç Portekiz'de oynayacağı için Türkiye saati ile biraz geç başlayacak. Peki, Milli maç saat kaçta? 24 Mart Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak? A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor. Milli maç saat kaçta? 24 Mart Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Bilgiler sizlerle...

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

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Portekiz, Türkiye, Gündem, Spor, Haberler

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