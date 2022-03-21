Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bu hafta mı? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına az bir süre kala futbol severler, Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bu hafta mı? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, milli maç hangi gün? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin maçı Perşembe günü mü? Maç TRT 1'de mi? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bu hafta mı? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda?
Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.
Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 4 saat 25 dakika süren uçuşun ardından Porto Havalimanı'na ulaşan A Millî Takım kafilesi, burada T.C. Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.
A Millî Takımımız, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasını da bugün saat 17.00'de (TSİ 20.00) São Miguel Stadyumu'nda basına açık olarak yapacak.