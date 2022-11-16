Milli maç ne zaman? Türkiye milli maç bugün mü? Türkiye - İskoçya maçı ne zaman?
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A Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde İskoçya ile bugün hazırlık maçı yapacaktır. Türkiye, Alman teknik adamı Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacaktır. Milli maç ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Türkiye milli maç bugün mü sorusu gündeme geliyor. Türkiye - İskoçya maçı ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye milli maç bugün mü? Türkiye - İskoçya maçı ne zaman?
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Türkiye ile İskoçya arasındaki Hazırlık Maçı maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Türkiye-İskoçya Maçı, 16 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye-İskoçya Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Türkiye ve İskoçya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.