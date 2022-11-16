A Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde İskoçya ile bugün hazırlık maçı yapacaktır. Türkiye, Alman teknik adamı Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacaktır. Milli maç ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Türkiye milli maç bugün mü sorusu gündeme geliyor. Türkiye - İskoçya maçı ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye milli maç bugün mü? Türkiye - İskoçya maçı ne zaman?

Türkiye- İskoçya maçı hakemi kim? Türkiye- İskoçya maçını kim yönetecek? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda?

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16-11-2022 TÜRKİYE VS İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile İskoçya arasındaki Hazırlık Maçı maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-İSKOÇYA MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-İSKOÇYA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-İskoçya Maçı, 16 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-İskoçya Maçı, saat 20:00 başlayacak.

TÜRKİYE-İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve İskoçya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.