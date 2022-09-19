Milli maç ne zaman 2022? Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman?
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Milli maç ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. UEFA Uluslar Ligi heyecanı Türkiye-Lüksemburg maçıyla devam ediyor. Türkiye-Lüksemburg karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta?
Milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'nde rekabet Türkiye- Lüksemburg derbisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu büyük mücadelede Türkiye, Lüksemburg'u konuk ediyor. Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. 5'te 5 yapmak isten Milli takım gruptan lider çıkmaya çok yakın. Konuya ilişkin internette en çok milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman? Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Bu önemli maç ile ilgili detaylar haberimizde;
Türkiye A Milli futbol takımının, Lüksemburg ile oynayacağı Uluslar Ligi grup mücadelesi 5. maçı 22 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'de oynanacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynayacağı müsabaka 22 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacağı mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye - Lüksemburg maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.
Türkiye-Lüksemburg Maçı A Milli Takım Aday Kadrosu
Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır.
Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
Orta saha / forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun