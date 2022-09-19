Milli maç ne zaman 2022? Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman?

Milli maç ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. UEFA Uluslar Ligi heyecanı Türkiye-Lüksemburg maçıyla devam ediyor. Türkiye-Lüksemburg karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta?

Milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'nde rekabet Türkiye- Lüksemburg derbisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu büyük mücadelede Türkiye, Lüksemburg'u konuk ediyor. Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. 5'te 5 yapmak isten Milli takım gruptan lider çıkmaya çok yakın. Konuya ilişkin internette en çok milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman? Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Bu önemli maç ile ilgili detaylar haberimizde;

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN 2022?

Türkiye A Milli futbol takımının, Lüksemburg ile oynayacağı Uluslar Ligi grup mücadelesi 5. maçı 22 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'de oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynayacağı müsabaka 22 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacağı mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye - Lüksemburg maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

Türkiye-Lüksemburg Maçı A Milli Takım Aday Kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır.

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun