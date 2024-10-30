MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Futbolseverler, milli maç fikstürünü merakla takip ediyor. Türkiye - Galler maçı hangi kanalda ve ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli maç saat kaçta başlıyor, şifresiz mi ve Türkiye - Galler maçı nereden izlenir sorularına yanıt aranıyor.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, 16 Kasım 2024 tarihinde Galler ile karşılaşacak. Maç, Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı takım, bu önemli karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE - GALLER HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Galler arasındaki karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, maç Exxen platformu üzerinden de izlenebilecek, böylece futbolseverler farklı seçeneklerle bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ FUTBOL TAKIMI FİKSTÜRÜ

16 Kasım 2024 / 20.00 Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45 Karadağ - Türkiye