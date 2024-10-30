Üye Girişi
Haberler

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta lider konumda yer alırken, Galler ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Şu ana kadar oynadığı 4 maçtan 3 galibiyetle ayrılan ve yalnızca Galler ile berabere kalan ay-yıldızlı takım, ev sahibi avantajını kullanarak bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Futbolseverler, milli maç fikstürünü merakla takip ediyor. Türkiye - Galler maçı hangi kanalda ve ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli maç saat kaçta başlıyor, şifresiz mi ve Türkiye - Galler maçı nereden izlenir sorularına yanıt aranıyor.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, 16 Kasım 2024 tarihinde Galler ile karşılaşacak. Maç, Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı takım, bu önemli karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE - GALLER HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Galler arasındaki karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, maç Exxen platformu üzerinden de izlenebilecek, böylece futbolseverler farklı seçeneklerle bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ FUTBOL TAKIMI FİKSTÜRÜ

16 Kasım 2024 / 20.00 Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45 Karadağ - Türkiye

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Soğuk Haber Futbol Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı" çıkışına destek

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.