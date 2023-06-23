Milli maç ne zaman? Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye futbol maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Türkiye, Ermenistan ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise milli maçın ne zaman oynanacağı yer aldı. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye futbol maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Milli maç ne zaman? Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye futbol maçı ne zaman, nerede oynanacak? soruları gündemde yer alıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanacak olan Türkiye - Ermenistan maçının detayları merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye futbol maçı ne zaman, nerede oynanacak?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Ermenistan karşılaşması 8 Eylül tarihinde oynanacak.
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi