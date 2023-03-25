Euro 2024 elemelerinde Ermenistan ile oynanacak olan karşılaşmanın detayları vatandaşlarımız tarafından merak edilmekte ve birçok sporsever tarafından Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? sorusu, gündemde yer aldı. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Ermenistan - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Oynanacak olan karşılaşmanın detayı, futbolseverler tarafından araştırılmakta ve yakından takip edilmekte. Bu nedenle Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor ve araştırılıyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan devam ederken, A Milli Futbol Takımı'mız, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Ermenistan - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

25 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Ermenistan - Türkiye karşılaşması saat 20:00'da Yerevan'da, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Ermenistan - Türkiye karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise TRT 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. TRT 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.