Euro 2024 elemelerinde Ermenistan ile oynanacak olan karşılaşmanın detayları vatandaşlarımız tarafından merak edilmekte ve birçok sporsever tarafından Milli maç ne zaman sorusu, gündemde yer aldı. Peki, Milli maç ne zaman? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Ermenistan - Türkiye Milli maçı ne zaman oynanacak?

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Oynanacak olan karşılaşmanın detayı, futbolseverler tarafından araştırılmakta ve yakından takip edilmekte. Bu nedenle Milli maç ne zaman? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor ve araştırılıyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan devam ederken, A Milli Futbol Takımı'mız, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milli maç ne zaman? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Ermenistan - Türkiye Milli maçı ne zaman oynanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ermenistan - Türkiye Milli maçı, 25 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 20:00'da oynanacak ve TRT 1'de canlı yayınlanacak. Buna göre karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT 1 üzerinden şifresiz bir şekilde Ermenistan - Türkiye karşılaşmasını takip edebilir. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip edecek vatandaşlar ise TRT 1 resmi web sitesi üzerinden canlı olarak maçı takip edebilir.