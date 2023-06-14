A Millî Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü Letonya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma programı belli oldu. Peki, Milli maç ne zaman? Letonya - Türkiye Maçının EURO 2024 maçı ne zaman?

A Millî Takımımız, deplasmanda Letonya ile oynayacağı EURO 2024 grup eleme maçının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Peki, Milli maç ne zaman? Letonya - Türkiye Maçının EURO 2024 maçı ne zaman?

LETONYA - TÜRKİYE MAÇININ GENEL BİLET SATIŞI BAŞLADI

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 21.45'te Skonto Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan ad, soyad, T.C. Kimlik / Pasaport no ve iletişim bilgileri ile satın alınabilecek. Bilet teslimat detayları ve kurallar passo sitesinde bulunacak. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Letonya - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, 300 TL olarak belirlendi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇININ EURO 2024 MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımız, 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile EURO 2024 grup eleme maçı oynayacak.