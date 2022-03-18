2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitiren A Milli Takım, Dünya Kupası finallerine katılmak için Play-Off oynayacak. Peki, Milli maç ne zaman, kiminle? Milli maç bu hafta mı?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haberler.com - Gündem