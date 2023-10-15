UEFA Euro 2024 Elemeleri maçında karşı karşıya geliyor ve bu kapsamda Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Sorusu, milli maçı canlı olarak izleyecek kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı nerede yayınlanacak?

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı nerede yayınlanacak?

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Sorusu ile, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri internet üzerinde araştırılmakta. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında yarın Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Peki, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı nerede yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ve Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacak veTRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca Türkiye-Letonya maçı Konya'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Ay-yıldızlılar grupta 3 maç sonunda 1 galibiyetle 3 puan elde ederken, Letonya'nın da 4 maç sonunda 4 puanı bulunuyor.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçı için Letonya'ya hareket etti. Milliler, Zamgales Olimpiyat Merkezi'nde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI İLK 11'LER

Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (Westerlo), Ravil Tagir (Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Orta saha: Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (Orenburg), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)