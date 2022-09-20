Milli maç ne zaman, hangi kanalda 2022? A Milli maç saat kaçta?

Milli maç ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Uluslar Ligi'nde heyecan Türkiye-Lüksemburg maçıyla devam ediyor. Milli takımımızın Lüksemburg'a karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye – Lüksemburg maçı saat kaçta? Milli maçı canlı izle!

Uluslar Ligi'nde rekabet Türkiye – Lüksemburg mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadele ile ilgili internette en çok Türkiye – Lüksemburg maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Milli maç maçı hakemi kim? Milli maç maçı VAR hakemi kim? sorularının yanıtları araştırılıyor. Milli maç ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye – Lüksemburg arasında Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Türkiye – Lüksemburg arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

Buna göre A Milli Futbol Takımı'nda yer alacak isimler;

Kaleci: Altay bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye - Lüksemburg maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.