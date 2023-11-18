Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda yer alan futbolcuların tamamı katıldı. Peki, Milli maç ne zaman, hangi kanalda 2023? Milli maç saat kaçta başlayacak?

Milli maç ne zaman, hangi kanalda 2023? Milli maç saat kaçta başlayacak?aat Kaçta Başlayacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile bugün oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Milli maç ne zaman, hangi kanalda 2023? Milli maç saat kaçta başlayacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA 2023?

Almanya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. A Milli takımımız dünkü idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, son bölümde ise çift kaleli taktik uygulamalar üzerinde çalıştı.

Türkiye, yarın TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Almanya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecekA Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. A Milli takımımız dünkü idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, son bölümde ise çift kaleli taktik uygulamalar üzerinde çalıştı.

Türkiye, yarın TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek.