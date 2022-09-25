Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar arasında merak edilenlerden birisi de Faroe Adaları-Türkiye maçı oluyor. Futbolseverler internet üzerinde sık sık Faroe- Türkiye maçı hangi kanalda? Sorusunu araştırıyor. Milli maç ne zaman, hangi kanalda 2022? Türkiye- Faroe maçı ne zaman? Milli maç nereden yayınlanıyor?

Milli maç ne zaman, hangi kanalda 2022? Sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Milli Takımımız ile Faroe maçı heyecanla bekleniyor. Milli maç ne zaman, hangi kanalda 2022? Türkiye- Faroe maçı ne zaman? Milli maç nereden yayınlanıyor?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA 2022?

Faroe Adaları- Türkiye Maçı, 25 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 21:45'de başlayacak. Faroe Adaları-Türkiye takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Torshavn'da, Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 21:45'de başlayacak olan karşılaşmada TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT1 Kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.