Milli maç ne zaman? A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı milli maç ne zaman, saat kaçta?
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A Milli Futbol Takımımız Almanya ile bir hazırlık maçı oynayacak. Maç öncesi Milli maç ne zaman? A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı milli maç ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor.
Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımımız Almanya ile bir hazırlık maçı oynayacak. Maç öncesi Milli maç ne zaman? A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı milli maç ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Detaylar...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Almanya - Türkiye milli maçı 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?
Almanya - Türkiye milli maçı saat 22.45'te başlayacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Almanya - Türkiye milli maçı TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.