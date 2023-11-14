A Milli Futbol Takımımız Almanya ile bir hazırlık maçı oynayacak. Maç öncesi Milli maç ne zaman? A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı milli maç ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor.

Milli maç ne zaman? A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı milli maç ne zaman, saat kaçta?

Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımımız Almanya ile bir hazırlık maçı oynayacak. Maç öncesi Milli maç ne zaman? A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı milli maç ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Detaylar...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Almanya - Türkiye milli maçı 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye milli maçı saat 22.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye milli maçı TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.