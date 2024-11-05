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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?
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Milli maç ne zaman? Türkiye'nin merakla beklenen A Milli Takımı'nın Galler ile yapacağı maçın tarihi ve yeri merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli maçın ne zaman ve nerede yapılacağını araştırıyorlar.

Türkiye'nin A Milli Takımı, Galler ile yapacağı heyecan dolu maç için geri sayım başladı. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Maç, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında gerçekleştirilecek ve büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin Galler ile yapacağı bu maç, eleme grubunda önemli bir mücadele olarak değerlendiriliyor. Peki, Milli maç ne zaman? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye- Galler maçı 16 Kasım tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE- GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

A Milli Futbol takımının oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı 16 Kasım tarihinde oynanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Galler maçı saat 22:00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye- Galler maçı 16 Kasım tarihinde saat 20.00'de oynanacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PERFORMANSI

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI

A Millî Takımı, Ekim ayı FIFA dünya sıralamasında 26. sırada yerini korudu. Türkiye, 1,548 puanla bu sıralamada 26. basamakta kalırken, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Galler 29. sırada, İzlanda ise bir basamak yükselerek 70. sıraya yerleşti. Karadağ ise bir basamak gerileyerek 75. sıraya düştü. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması ise 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

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