A milli futbol takımımız UEFA Euro elemelerinde mücadele etmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar ise merakla soruyor Milli maç ne zaman? Milli maç ne zaman 2023? Milli maç hangi kanalda saat kaçta? Milli maç ne oldu? Milli maç ne zaman oynanacak? Milli maç sonucu puan durumu!

Türkiye Milli Futbol Takımı D grubunda mücadelesine devam ediyor. Ay yıldızlı takımın maçlarını merak edenler ise soruyor Milli maç ne zaman? Milli maç ne zaman 2023? Milli maç hangi kanalda saat kaçta? Milli maç ne oldu? Milli maç ne zaman oynanacak? Milli maç sonucu puan durumu! İşte tüm detaylar…

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN 2023?

A Milliler UEFA grup aşamasında bulunuyor. Şu anda 3 puanla 3. sırada olan Türkiye'nin bir sonraki mücadelesi yarın ( 16 Haziran 2023 ) saat 20.45'te grup sonuncusu Letonya ile olacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Henüz grup aşamasında olan A Milliler yarın 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Letonya ile karşılaşacak.

MİLLİ MAÇ SONUCU PUAN DURUMU

Türkiye Milli Takımı D grubunda gruptan çıkma mücadelesine devam ediyor. Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya'nın da bulunduğu grupta şu anda 4 puanla lider Hırvatistan. Lideri takip eden Galler 2. sırada, Türkiye 3 puanla 3. sırada, Ermenistan 0 puanla 4 ve Letonya 0 puanla son sırada yer alıyor. Türkiyenin maçları sırasıyla şöyle:

Türkiye-Galler 19 Haziran 2023 saat 20.45

Türkiye-Ermenistan

Hırvatistan-Türkiye 12 Ekim 2023 saat 20.45

Türkiye-Letonya 15 Ekim 2023 saat 20.45

Galler Türkiye 21 Kasım 2023 saat 20.45