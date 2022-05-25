Milli maç ne zaman 2022? Türkiye A Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye maçı ne zaman oynanacak? - Haberler

Milli maç ne zaman merak ediliyor. A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi maçları başlıyor. En yakın milli maç tarihleri merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman 2022? Türkiye A Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN 2022

Milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile karşılaşacak.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçı:

Türkiye - Faroe Adaları / 4 Haziran 2022 Cumartesi

Litvanya - Türkiye / 7 Haziran 2022 Salı

Lüksemburg - Türkiye / 11 Haziran 2022 Cumartesi

Türkiye - Litvanya / 14 Haziran 2022 Salı

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz sürpriz tercihlere imza atarak Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok'a ilk kez milli formayı giyme şansı verdi.

FERDİ KADIOĞLU VE UMUT BOZOK KADRODA

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı. Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.

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