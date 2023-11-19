Türkiye'nin Almanya ile kozlarını paylaştığı hazırlık maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu şahane bir gol atarak maça dengeyi getirdi. Peki, Milli maç kaç kaç bitti? Almanya - Türkiye maç sonucu nedir, kim kazandı?

Türkiye'nin Almanya ile oynadığı hazırlık maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, inanılmaz bir gol attı. Milli maç kaç kaç bitti? Sorusu başta olmak üzere birçok farklı soru maçın sona ermesi ile birlikte merak edildi. 38. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ferdi, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi. Peki, Milli maç kaç kaç bitti? Almanya - Türkiye maç sonucu nedir, kim kazandı?

MİLLİ MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Almanya'nın golünü Kai Havertz atarken, Türkiye'nin gollerini Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kaydetti. 38. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu düzgün kontrolle ceza sahasının içine girdi, sol çaprazdan yerden sert vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Türkiye öne geçti. Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Kenan Yıldız sert şutla topu filelere gönderdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç henüz devam etmekte.