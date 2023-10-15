UEFA Euro 2024 Elemeleri maçında karşı karşıya geliyor ve bu kapsamda Milli maç ilk 11 belli oldu mu? Sorusu, milli maçı canlı olarak izleyecek kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Milli maç ilk 11 belli oldu mu? Türkiye - Letonya maçı ilk 11 listesi! Türkiye - Letonya maçımda kadroda kimler var?

Milli maç ilk 11 belli oldu mu? Türkiye - Letonya maçı ilk 11 listesi! Türkiye - Letonya maçımda kadroda kimler var?

Milli maç ilk 11 belli oldu mu? Sorusu ile, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri internet üzerinde araştırılmakta. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında yarın Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Peki, Milli maç ilk 11 belli oldu mu? Türkiye - Letonya maçı ilk 11 listesi! Türkiye - Letonya maçımda kadroda kimler var?

MİLLİ MAÇ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Türkiye - Letonya maçında yer alacak ilk 11 listesi ve isimler şu şekilde;

Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (Westerlo), Ravil Tagir (Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Orta saha: Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (Orenburg), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ve Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacak veTRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.