Milli maç hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta?

Milli mac hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız Lüksemburg'a karşı maça çıkıyor. 5. maçında çıkmaya hazırlanıyor. Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak maç öncesi sporseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız saha iniyor. Liglere verilen aranın ardından Uluslar Ligi'ne futbolseverlerin ilgisi büyük. Çıktığı 4 maçı da kazanan Milli Takımımız 5. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili saat kaçta, hangi kanalda gibi detayları araştırıyor. I Grubu 5. maçı Türkiye-Lüksemburg arasındaki mücadele ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

MİLLİ MAC HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Lüksemburg arasında Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak mücadele saat 21:45'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye-Lüksemburg arasında oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak Uluslar Ligi 5. maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmada görev alacak dördüncü hakem Matthias Jöllenbeck olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)