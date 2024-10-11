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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?
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Milli maç hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izleme linkinin olup olmadığı merak ediliyor. Bu maçın canlı yayın bilgileri ve izleme linki hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Maçın canlı yayın bilgileri, hangi platformlarda izlenebileceği, maç saatleri ve yayın linki gibi detaylar futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Milli maç hangi kanalda? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye -Karadağ karşılaşması 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?

EXXEN İZLEME LİNKİ

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

A Milli Futbol Takımı Soğuk Haber Milli Takım Karadağ Türkiye Futbol Exxen Spor Tv8

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