MİLLİ MAÇ hangi kanalda saat kaçta? Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı için Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışındaki kadrosunda eksik bulunmuyor. Futbolseverler şimdi maçla ilgili detayları merakla bekliyor. Peki, milli maç hangi kanalda saat kaçta? Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

EURO 2024 elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de oynanan maç, A Milli Takımımızın 1-1 berabere sonuçlandı. Şimdi ise Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı heyecanla bekleniyor. Peki, milli maç hangi kanalda saat kaçta? Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, Japonya ile yapacağı hazırlık maçı için geri sayıma başladı. Bu maç, iki ülkenin tarihlerinde üçüncü buluşması olacak. Daha önceki karşılaşmalarda Milli Takımımız, bir galibiyet ve bir mağlubiyet almıştı. Futbolseverler Japonya ile Türkiye arasında oynanacak olan hazırlık maçının detaylarını merak ediyor.

Türkiye - Japonya Maç Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı

Türkiye - Japonya Maç Saati: 15.20

Türkiye - Japonya Maçının oynanacağı stadyum: Cegeka Arena Stadyumu

Türkiye - Japonya Maçı yayıncı kuruluş: TRT 1

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İlk kez 1997 yılında oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 1-0 mağlup olan millilerimiz, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştıkları Japonya'yı ise 1-0 yenerek galip gelmişti. Şimdi gözler bu önemli karşılaşmada. Türkiye ile Japonya arasındaki hazırlık maçı, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 15.20'de başlayacak ve bu karşılaşma Belçika'da gerçekleşecek. Maç, futbolseverler tarafından TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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