Türkiye-Ermenistan karşılaşmasında taraftarlar, 32 bin Türk Bayrağı'yla Milli Takım'a destek verecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın hangi kanalda olduğu, nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, Milli maç hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Ermenistan Milli maçı hangi platformda yayınlanacak?

Milli maç hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, karşılaşmaya saatler kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve heyecanla araştırılıyor. Türkiye ve Ermenistan arasında oynanacak olan EURO 2024 elemeleri grup maçı öncesi futbol severler Türkiye Ermenistan maçı detaylarını sorgulatıyor. Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Peki, Milli maç hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Ermenistan Milli maçı hangi platformda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Ermenistan karşılaşması 8 Eylül tarihinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi

MİLLİ MAÇA BİLET ALMAK İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ?

Türkiye'nin Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir. Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi."