Milli maç hangi kanalda? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? (UEFA Uluslar Ligi)

Karadağ- Türkiye milli maçı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak son grup karşılaşması olması nedeniyle futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bu kritik mücadelesi, gruptaki sıralama ve gelecek hedefleri açısından belirleyici bir öneme sahip. Bu nedenle, "Milli maç ne zaman, hangi kanalda?" soruları sporseverler arasında sıkça gündeme geliyor. Peki, Milli maç hangi kanalda? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü oynanacak. 22.45'te başlayacak heyecanlı mücadele iksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadele, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

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TV8 Türkiye genelinde şifresiz ve ücretsiz olarak yayın yapan bir kanaldır. Uydu üzerinden, dijital platformlardan ya da internet aracılığıyla kolayca erişebilirsiniz. TV8'in resmi internet sitesi olan www.tv8.com.tr üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayın izlenebilir.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal