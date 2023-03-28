Milli Maç CANLI izle! Türkiye - Hırvatistan maçı şifresiz izleme linki var mı? 28 Mart 2023 Türkiye - Hırvatistan maçı nereden izlenir?

Türkiye - Hırvatistan Euro 2024 Eleme maçının başlamasına az bir süre kala canlı yayını izlemek isteyenler Google'da CANLI maç izle! Türkiye - Hırvatistan maçı şifresiz izleme linki var mı? 28 Mart 2023 Türkiye - Hırvatistan maçı nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçının canlı izleme linki var mı? Türkiye - Hırvatistan şifresiz mi? İşte detaylar...

Türkiye Hırvatistan maçı hangi şehirde, hangi stadda oynanıyor? Maç İstanbul'da mı, Bursa'da mı?

Türkiye - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Türkiye - Hırvatistan canlı yayın linki var mı? Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi sporseverler maçı izlemek için araştırmalar yapmaya ve maç hakkında yayın bilgileri edinmeye çalıştı. EURO 2024 elemelerinin önemli müsabakalardan biri olan Türkiye - Hırvatistan maçı hakkında Türkiye - Hırvatistan maçı şifresiz izleme linki var mı merak edildi. İşte detaylar...

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45'de başlayacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

İKİ TAKIMI EKSİKLERİ

A Milli Takım'da aday kadroya çağırıldıktan sonra dinmeyen baş ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı dışında eksik yok. Hırvatistan'da dizinden sakatlanan Petkovic'in yanı sıra Galler maçında sakatlık geçiren Marko Livaja Bursa'ya getirilmedi.

İşte muhtemel 11'ler :

Türkiye: Mert, Onur, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem, Enes Ünal

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Musa, Perisic, Kramaric