MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Galler milli maçı kaç kaç? Milli maç CANLI yayın…

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TÜRKİYE-GALLER İLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.

Galler : Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇI CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

6' Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.

9' Barış Alper Yılmaz, Brennan Johnson'dan topu çalıp dripling ile ileri çıkmaya çalıştı. Johnson faulle Barış Alper Yılmaz'ı durdurdu ve sarı kart gördü.

11' Merih Demiral'ın ceza sahasına ortasında Barış Alper yükselen topa vurmak isterken Galler kalecisi Darlow ile çarpıştı.

26' Galler etkili geldi. Ceza sahası içinde topu kontrol edemeyen Brennan Johnson kayınca pozisyonunu kaybetti. Top kaleden uzaklaştırıldı.

28' Türkiye 5, Galler 1 kez korner kullandı.

32' Kerem kontratakta savunma arkasına topu gönderdi, Yunus Akgün'ün ceza sahası içinden vuruşu kaleciden döndü.

35' Eren Elmalı'nın ortasında Barış'ın şutu kalecide kaldı.

40' Galler, Jordan James ile gol buldu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45+5' Galler etkili geldi. Wilson'un şutu direkten geri döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının başında Hakan Çalhanoğlu'nun yerine İsmail Yüksek oyuna girdi. Galler'de Harris yerini James'e bıraktı.

62' Abdülkerim Bardakcı itirazdan dolayı sarı kart gördü. Milli futbolcu, Karadağ maçında oynayamayacak.

65' Barış Alper Yılmaz'ın yerine Enes Ünal oyuna dahil oldu.

70' Eren'in ortasını Arda, Enes'e indirdi. Enes Ünal'ın vuruşu savunmadan kornere çıktı.

75' Zeki Çelik, Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil oldu.

78' Arda'nın vuruşu auta çıktı.

89' A Milli Takım, Yunus'un ceza sahasında düşürülmesi sonrasında penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu direkten dışarı çıktı.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.