Milli maç bugün mü yarın mı? Türkiye milli maçı 24 Mart Perşembe günü yarın mı oynanacak? Portekiz-Türkiye ne zaman?

Türkiye'nin maçı bugün mü yarın mı? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bu hafta mı? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda? Milli maç bugün mü yarın mı? Türkiye milli maçı 24 Mart Perşembe günü yarın mı oynanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ YARIN MI?

Portekiz-Türkiye arasında oynanacak milli maç yarın 24 Mart 2022 Perşembe saat 22:45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM PORTEKİZ'E GİTTİ Mİ?

2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 4 saat 25 dakika süren uçuşun ardından Porto Havalimanı'na ulaşan A Millî Takım kafilesi, burada T.C. Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

A Millî Takımımız, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasını da bugün saat 17.00'de (TSİ 20.00) São Miguel Stadyumu'nda basına açık olarak yapacak.

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