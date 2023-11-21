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Milli maç bugün mü? bugün Türkiye maçı var mı?

21 Kasım 2023 21:41 , Son Güncelleme: 21:44 Gündem Haberleri Abone Ol

Galler maçı saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşamasında son maçına bu akşam çıkıyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, Milli maç bugün mü? bugün Türkiye maçı var mı?