Milli maç bugün mü? bugün Türkiye maçı var mı?
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Galler maçı saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşamasında son maçına bu akşam çıkıyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, Milli maç bugün mü? bugün Türkiye maçı var mı?
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşamasında son maçına bu akşam çıkıyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, Milli maç bugün mü? bugün Türkiye maçı var mı? Detaylar...
GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Galler - Türkiye maçı saat 22.45'te başlayacak.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı (bu akşam) saat 22.45'te.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler - Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galler - Türkiye maçı Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU
Kaynak: Haberler.com / Gündem