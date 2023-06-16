A Millî Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü Letonya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma programı belli oldu. Böylece karşılaşma detaylarına ilişkin sorular yanıt buldu. Peki, Milli maç bugün m, yarın mı? Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta

Maç detaylarının belli olmasının ardından Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Sorusu da yanıt buldu. A Millî Takımımız, deplasmanda Letonya ile oynayacağı EURO 2024 grup eleme maçının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Peki, Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Milli maç bugün m, yarın mı? Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 21.45'te Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇININ EURO 2024 MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımız, 16 Haziran Cuma günü bugün deplasmanda Letonya ile EURO 2024 grup eleme maçı oynayacak.