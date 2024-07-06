Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli maç bu akşam mı, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı gündeme geliyor. EURO 2024'te Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile karşılaşıyor.Milli maç bugün mü? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ BU AKŞAM MI?

Hollanda- Türkiye maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.

HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HOLLANDA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hollanda ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.