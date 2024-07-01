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Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

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EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı ne zaman ve Milli maç bu akşam mı, hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Türkiye-Avusturya maçı şifresiz nasıl izlenir ve TRT 1 frekansı ve şifresi nedir soruları araştırılıyor. Peki, Milli maç bu akşam mı?

Milli maç bu akşam mı, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı gündeme geliyor. EURO 2024 son 16 turu maçları devam ediyor. A Milli Takımımız, grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Milli maç bugün mü? EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ BU AKŞAM MI?

Avusturya ile Türkiye EURO 2024 son 16 turu maçı 2 Temmuz Salı günü, Türkiye saati ile 22:00'de Leipzig Stadyumu'nda mücadele başlayacaktır. Kritik maçta, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye maçı, saat 22:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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