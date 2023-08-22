A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Peki, Milli maç arası ne zaman, mili maç ne zaman?

A Millî Takımımızın 12 Eylül 2023 Salı günü Japonya ile Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynayacağı özel müsabaka ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Milli maç arası ne zaman, mili maç ne zaman?

8-12 EYLÜL MİLLİ MAÇ VAR

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacak.

A Millî Takımımızın 12 Eylül 2023 Salı günü Japonya ile Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da özel müsabaka yapacak.

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