Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye için yeni bir harekat sinyali vermiş ve konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti. 4 aylık bir aranın ardından bugün yoğun bir gündemle toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nda ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi ve bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi harekat için kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? MGK toplantısı gündeminde ne var? Detaylar haberimizde...

MİLLİ GÜVWENLİK KURULU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu yılın son toplantısını bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesindesaat 14.30 da gerçekleştirecek. Toplantıda ana gündem terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine yönelik olası hava ve kara harekatı olacak.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLATISINN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak. Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak. Yılın 6'ncı ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK!

Kritik toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak. Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında. Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak. Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.