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Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı okullara yazı göndererek, okullarda; "kültürel değerlere aykırı" yılbaşı ve noel adı altında düzenlenen kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital yazılı görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin yapılmamasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yılbaşı ve noel kutlamalarının yapılmaması talimatını verdi. Bakanlık, etkinliklerin Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerine aykırı olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı?

OKULLARDA YILBAŞI KUTLAMASI YASAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıda, okullarda Türkiye'nin örf, adet ve geleneklerine uygun, milli değerlerle uyumlu yapılması gerektiği belirtildi.

Bakanlığın talimatı üzerine 16 Aralık'ta Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım imzasıyla ilçedeki okullara gönderilen yazıda, "Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, noel, cadılar bayramı vb. adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda; Gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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