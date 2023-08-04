Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapılıp yapılmadığını merak etmekte olan adaylar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sonuçları açıklandı mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sorusu, sınav açıklanma tarihinin gelmesi ile birlikte gündemde yer alıyor. Adayların Bilsem sınavına yönelik araştırmalarımda hız kazandı. Her sene MEB tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları oldukça ilgi görmektedir.2023 yılında gerçekleşecek BİLSEM sınavları pek çok öğrenci ve Velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre ,15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023'te ilan edilecek. Sonuçların hangi saate açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Sonuçların öğleden önce açıklanması öngörülüyor.

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BİLSEM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bilsem mülakat sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Aşağıda yer almakta olan bölüm üzerinden kolay bir şekilde BİLSEM SONUÇLARI 2023 ekranına ulaşabilir ve sınav sonuçlarını sorgulatabilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI