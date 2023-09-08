Milli Eğitim Bakanı Tekin: " Pazartesi günü tüm Türkiye'de 20 milyona yakın gencimiz, çocuğumuz okula başlayacak" -Bakan Tekin: -"İnşallah Eğitim- Öğretim yılını kazasız belasız açacağız.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: " Pazartesi günü tüm Türkiye'de 20 milyona yakın

gencimiz, çocuğumuz okula başlayacak"

-Bakan Tekin:

-"İnşallah Eğitim- Öğretim yılını kazasız belasız açacağız."

-"Başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimiz ve velilerimize hayırlı başarılı mutlu Eğitim-Öğretim yılı diliyorum."