Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm köy okulları hızlı bir şekilde açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy yaşam merkezleri projesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'deki tüm köy okullarının bu yılın sonuna kadar açılacağını söyledi. Ayrıca Ordu'ya 1 milyar 305 milyon TL tutarında ilave yatırım yapılacağı açıklandı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak en çok önemsedikleri projelerden birinin 'köy yaşam merkezleri' olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 2 bin 237 köy yaşam merkezini ülkemize kazandırdık ve bu yılın sonuna kadar da tüm köy okullarını hızlı bir şekilde açacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, valiliğin düzenlediği 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, Ordu'ya 1 milyar 305 milyon TL tutarında ilave yatırım yapılacağını açıkladı. 2023 yılında toplam 1 milyar 796 milyon TL eğitim yatırımının Ordu'da yapılacağını belirten Özer, yarın itibarıyla da projelerin ihale onaylarının verileceğini söyledi.

"Bakanlık olarak Ordu'muzun sadece merkezde değil, 19 ilçesinde zaten iyi noktaya gelmiş olan eğitim kalitesini çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Ordu'yu sadece kendi içerisinde, ilçeler arasında rekabet eden bir şehir değil, ulusal ölçekte diğer illerle rekabet eden, dünyadaki akranlarıyla rekabet eden bir eğitim sistemine sahip, çok donanımlı bir Ordu yapmak için bakanlık olarak her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. İnşallah bu yatırımlarla Ordu, başka bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'nda yer alacak."