Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son 20 yılda öğretmenlerimizin sayısı inanılmaz arttı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda öğretmenlerimizin sayısı inanılmaz arttı. 500 bin civarında öğretmenden 1.2 milyon öğretmene geldik. Bu öğretmenlerin sayısı 500 binken yüzde 40'ı kadın öğretmenken, bugün 1.2 milyon öğretmenin yüzde 60'ı kadın öğretmen" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci seminerlerinin 3.'sü düzenlendi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen programa katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada Anadolu lisesi yöneticileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, son 20 yılda öğretmenlerin sayısının arttığını söyledi. 500 bin civarında öğretmenden 1.2 milyon öğretmene gelindiğini bu öğretmenlerin 500 bin iken yüzde 40'ı kadın öğretmen olduğunu bugün 1.2 milyon öğretmenin yüzde 60'ı kadın öğretmene ulaşıldığını belirtti. Bakan Özer, 5 yaştaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11 iken bugün bu oranın yüzde 93'e çıktığını ifade etti. Bakan Özer, 2000'li yıllardan önce eğitime erişimdeki en önemli engellerden bir tanesinin başörtüsü yasakları olduğunu, başörtüsü yasaklarından dolayı özellikle yüksek öğretim aşamasındaki kadınların yurtdışına gittiklerini dile getirdi.

"SON 20 YILDA ÖĞRETMENLERİMİZİN SAYISI İNANILMAZ ARTTI"

Türkiye'deki tüm okul yöneticilerini bir kez İstanbul'a getireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mütevazi başlangıçla başlamış olduğumuz bu yolda şimdi 3.'sünü düzenlemekten Anadolu lisesi yöneticilerimizle bir araya gelmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle fen liseleriyle başladık. Türkiye'deki tüm fen liseleri ve yöneticilerimizi İstanbul'da ağırladık. Bugün de Anadolu lisesi yöneticilerini topladık. Bu adımlarla İstanbul'da yönetici akademisini kurduk. Artık Türkiye'deki tüm okul yöneticilerimizi okul öncesinden ilkokula, ortaokula, liseye kadar 100 binin üzerindeki tüm yöneticilerimizi bir kez İstanbul'a getireceğiz. Başka hiçbir ilde düzenlemeyeceğiz bu Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci seminerini çünkü siz değerli kıymetli hocalarımızın mutlaka İstanbul'a gelmesi lazım. Son 20 yılda iki boyutlu bir olumlu iyileşme süreci kaydettik. Birisi eğitimin tüm kademelerinde bu memleketin evlatlarının eğitime erişimi kolaylaştı. 5 yaştaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11'di. Bugün bu oran yüzde 93'e çıktı. Orta öğretimde yüzde 44 olan okullaşma oranı yüzde 94'e çıktı. Yüksek öğretimde yüzde 14 olan net okullaşma oranı yüzde 48'in üzerine çıktı. Ne demek 2000'li yıllardan önce eğitime erişimdeki en önemli engellerden bir tanesi başörtüsü yasakları bu ülke bunu çok hızlı unuttu. Başörtüsü yasaklarından dolayı özellikle yüksek öğretim aşamasındaki gençlerimiz, kadınlarımız yurtdışına gitti. O da imkanı olanlar gitti. Diğeri kat sayı uygulaması. İmam hatip liselerinin mesleki eğitimin önünü kesmek için akademik olarak başarılı öğrencileri bu 12 okul türünden uzaklaştırmak için katsayı uygulaması 1999 yılında yürürlüğe girdi. 2012 yılına kadar bu uygulandı. Bu da bu dönem kaldırıldı. Başörtülü öğretmenlerin öğretmenlik yapabilme imkanı bu dönem getirildi. Öğrencilere seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, dini bilgiler dersleri bu dönem konuldu. Yani bu dönem iki boyutlu iyileşmenin gerçekleştiği dönem oldu. Son 20 yılda öğretmenlerimizin sayısı inanılmaz arttı. 500 bin civarında öğretmenden 1.2 milyon öğretmene geldik. Bu öğretmenlerin 500 bin iken yüzde 40'ı kadın öğretmenlerken bugün 1.2 milyon öğretmenin yüzde 60'ı kadın öğretmen. Bugün sıklıkla 'bu ülkenin başarılı insanları çok yetenekli insanları ülkeyi terk ediyormuş' algısı oluşturup beyin göçüyle ilgili konuşanlar, dün o kadınlarımız yurt dışına giderken 'beyin göçü oluyor Türk milleti dikkat edin bu başörtüsü yasağından vazgeçmesi lazım' diye hiç konuştular mı" dedi.

(Zehra Baykal - Emre Baba - İHA)

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