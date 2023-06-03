28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Bakanların da bugün belli olacak. Peki, Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Son dakika! Milli Eğitim Bakanı kim olacak?

Milli Eğitim Bakanı değişti mi? merak ediliyor. seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti. Bu akşam belli olacak olan yeni bakanlar ise merak ediliyor. Peki, Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Son dakika! Milli Eğitim Bakanı kim olacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni kabine henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2 Haziran'da milletvekillerinin yemin edeceğini belirterek, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.