Milli Edebiyat dönemi özellikleri neler? Milli Edebiyat sanatçıları, şairleri kimler? Milli Edebiyat dönemi eserleri nedir?
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Milli Edebiyat dönemi, Türk edebiyatının önemli dönemlerinden biridir. Bu dönem, Türkçenin edebiyat diline hakim olduğu, halkın dilinin ve yaşamının edebiyata yansıdığı bir dönemdir. Milli Edebiyat döneminin özelliklerini, bu dönemin eserlerinde ve yazarlarında görmek mümkündür.
Milli Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatının 20. yüzyılın başlarında milli kimlik ve kültürün önemini vurgulayan bir dönemidir. Bu dönemin eserleri, Türk edebiyatının temel taşlarından biri olmuş ve Türk kültürünün zenginliğini yansıtmıştır. Milli Edebiyat Dönemi'nin önde gelen sanatçıları ve önemli eserleri araştırılmaktadır. Peki, Milli Edebiyat dönemi özellikleri neler? Milli Edebiyat sanatçıları, şairleri kimler? Milli Edebiyat dönemi eserleri nedir? Detaylar haberimizde...
Milli Edebiyat Dönemi'nin temel özellikleri şunlardır:
- Dilde sadeleşme fikri benimsenmiş verilen eserlerde uygulanmıştır.
- Yazı dilinde İstanbul Türkçesinin esas alınması gerektiği savunulmuştur.
- Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden uzaklaştırmaya çalışılmıştır.
- Türkçede karşılıkları olan Arapça ve Farsça tamlamaların kullanılması reddedilmiştir.
- Türklerin gerçek şiirinin halk şiiri, millî ölçüsünün ise hece ölçüsü olduğu savunulmuştur.
- Sözlü,sanatlı söyleyişlerden kaçınılmıştır.
- Yapıtlarda daha çok yerli ve millî konulara değinilmiştir.
- Bu dönemde yazarlar ilk kez Anadolu'ya yönelmiş; memleket gerçeklerinden bahsetmişlerdir.
- Yazarlar Halk edebiyatından yararlanmıştır
Ömer Seyfettin
Ziya Gökalp
Mehmet Emin Yurdakul
Ali Canip Yöntem
Mehmet Fuat Köprülü
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Halide Edip Adıvar
Reşat Nuri Güntekin
Refik Halit Karay
Mehmet Akif Ersoy
Yahya Kemal Beyatlı
Halide Nusret Zorlutuna
Falih Rıfkı Atay
Aka Gündüz
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Mithat Cemal Kuntay
Bu dönemin bazı romancıları konu bakımından ilk kez İstanbul dışına çıkmışlardır. Yazarlar genel olarak konuşma dilini kullanarak toplumsal konular işlemişlerdir. Ayrıca bu dönem şiirinde olduğu gibi roman anlayışında da milliyetçilik teması sık işlenmiştir. Bu dönem romanlarında realizm ve natüralizm akımlarının etkisi görülür.
Dönem romancılarından Halide Edip Adıvar millî mücadeleye katılmış, savaşlarda gösterilen kahramanlıklar ve direnişlerden yapıtlarında bahsetmiştir. Yazarın Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye adlı romanları millî mücadeleden izler taşır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu eserlerinde ülke gerçeklerine eleştirel bir üslupla yaklaşmış, Yaban romanında Kurtuluş Savaşı dönemlerinden bahsetmiştir. Ömer Seyfettin ise Efruz Bey romanında dönemin sahte aydınlarını eleştirmiştir.