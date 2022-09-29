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Milli Deniz Topu nedir? Dakikada kaç atış yapıyor?

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Milli Deniz Topu nedir? Dakikada kaç atış yapıyor?

Milli Savunma Bakanı tarafından görüntüsü ilk kez gösterilen Milli Deniz Topu hakkında birçok detay merak ediliyor. Sosyal medya platformu üzerinden paylaşımı yapılan Milli Deniz Topu dakikada kaç atış yapıyor? Sorusu da merak edilenler arasında. Peki, Milli Deniz Topu nedir? Dakikada kaç atış yapıyor?

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Vatandaşlar konu hakkında birçok detayı merak ediyor ve araştırıyor. Sosyal medya üzerinden Milli Savunmak Bakanlığı tarafından duyuran Milli Deniz Topu nedir? Ve Milli Deniz Topu Dakikada kaç atış yapıyor? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Milli Deniz Topu nedir? Dakikada kaç atış yapıyor?

MİLLİ DENİZ TOPU NEDİR?

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından üretilmekte olan 76/62 mm Millî Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor. Milli Deniz Topu Milli Savunma Bakanı tarafından sosyal medya üzerinden şu şekilde duyuruldu;

MİLLİ DENİZ TOPU DAKİKADA KAÇ ATIŞ YAPIYOR?

76/62 mm Millî Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor. Şeklinde detaylar ile birlikte Milli Savunma Bakanı tarafından duyuruldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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