Ankara'da 163 üyesi bulunan Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine narkotik şube baskın düzenlendi. Yedi kişi gözaltına alındı. Peki, Milli Beraberlik Partisi uyuşturucu olayı nedir, lideri Peyami Safa kimdir?

MİLLİ BERABERLİK PARTİSİ UYUŞTURUCU OLAYI NEDİR?

Ankara'da Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yedi kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, parti binasında uyuşturucu satışı ve kullanıldığına dair gelen ihbar üzerine Yenimahalle ilçesindeki genel merkeze baskın düzenledi.

Gözaltına alınanlardan M.G.'nin parti üyesi olduğu, B.Y. ile birlikte binada uyuşturucu temin edip kullandıkları belirlendi. B.Y.'nin üzerinde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

AA'nın haberine göre telefonla aranan parti yetkilileri Ankara dışında oldukları için daha sonra açıklama yapacağını kaydetti.

PEYAMİ SAFA KİMDİR?

Peyami Sefa ATICI,1961 Mersin/Tarsus doğumludur.

Milli Beraberlik Partisi genel başkanıdır.