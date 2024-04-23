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Milli Bayramlar: Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramların isimleri ve tarihleri!

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Her ülkenin kendine özgü milli bayramları bulunmaktadır. Ülkemizde ise toplamda 5 tane milli bayramımız vardır. Milli bayramlar nelerdir genellikle bazı genel kültür sorularında, üniversite sınavlarında, lise sınavlarında karşımıza çıkabiliyor. Peki, Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramlar ve tarihleri nedir? Milli bayramlar hangi günlerdedir? Milli bayramların isimleri nelerdir?

Ülkemizdeki milli bayramlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 TemmuzDemokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmak üzere toplam 5 tanedir. Peki, Milli bayramlar resmi tatil mi? Tüm resmi tatil günleri ne zamandır? Milli bayramlar hangi gün kutlanmaktadır? Milli bayramların tarihleri ne zamandır?

MİLLİ BAYRAM NE DEMEK?

Millî bayram, bir ülkede kutlanan ulusal içerikli bayramlara verilen isimdir. Her ülkenin kendine has, kendine özgü milli bayramı bulunmaktadır.

MİLLİ BAYRAMLARIMIZ NELERDİR?

Öncelikle milli bayramlar ve dini bayramlar birbirlerine karıştırılmamalıdır. Ülkemizde toplamda 5 tane milli bayram vardır. 2 tane ise dini bayram bulunmaktadır. Dini bayramların dışında toplamda 7 tane resmi tatil günü mevcuttur.

Milli Bayramlarımız; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmak üzere toplam 5 tanedir.

Milli Bayramlarımız Nelerdir? (İsimleri ve Tarihleri)

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Dini Bayramlarımız; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 tanedir. Hicri-Miladi takvim farkından dolayı dini bayramlarımızın tarihleri her yıl değişkenlik göstermektedir.

Dini Bayramlarımız Nelerdir? (İsimleri ve Tarihleri)

  • Ramazan Bayramı (Tarihleri değişkendir)
  • Kurban Bayramı (Tarihleri değişkendir)

Bunun dışında 1 Ocak ve 1 Mayıs günleri de resmi tatil günlerine giriyor.

Resmi Tatil Günleri Nelerdir? (İsimleri ve Tarihleri)

  • 1 Ocak Yılbaşı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Ramazan Bayramı (3 gün tatil)
  • Kurban Bayramı (4 gün tatil)

Milli bayramlar, dini bayramlar ve diğer tüm resmi tatiller hesaplandığında 1 yıl içerisinde toplamda 14 gün resmi tatil mevcuttur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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